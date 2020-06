À l'échelle européenne, il emploie plus de travailleurs que l'industrie automobile. En France comme en Belgique, le secteur de la culture a pourtant jusqu'ici été méchamment ignoré par les plans de relance et les promesses politiques.

Cinémas fermés, tournages et répétitions interrompus, spectacles annulés... Lourdement impacté par le coronavirus, inquiet et asphyxié après deux mois et demi d'arrêt (du jamais vu), le milieu culturel va sans doute en bien des domaines être contraint de se réinventer. Transféré sur France 5 à la rentrée 2019, le doc Stupéfiant est parti à la rencontre des professionnels de l'industrie et des artistes pour partager leurs angoisses, leurs idées pour l'avenir. Léa Salamé et les journalistes de son équipe ont enquêté sur le terrain. Un programme qui devrait intéresser du monde tout en faisant frémir.