Neuf ans après son inséparable ami le réalisateur Jaco Van Dormael (il a joué dans tous ses films), c'est cette année Pascal Duquenne (le premier acteur belge à avoir obtenu un prix d'interprétation à Cannes)...

Neuf ans après son inséparable ami le réalisateur Jaco Van Dormael (il a joué dans tous ses films), c'est cette année Pascal Duquenne (le premier acteur belge à avoir obtenu un prix d'interprétation à Cannes) qui présidera la 10e Cérémonie des Magritte. Respectivement Prix de la mise en scène et Caméra d'or (décernée au meilleur premier film) sur la Croisette au printemps dernier, Le Jeune Ahmed des frères Dardenne et Nuestras Madres de Cesar Diaz figurent parmi les favoris de la soirée. Même s'ils sont devancés en termes de nominations par le thriller Duelles d'Olivier Masset-Depasse. Célébration de la production francophone belge, l'événement sera pour la troisième année consécutive diffusé en direct sur la RTBF. Kody succédera à Alex Vizorek dans le costard du maître de cérémonie. Et Monica Bellucci se verra remettre un Magritte d'honneur. Rendez-vous sur La Deux pour savoir qui succédera entre autres à Nos batailles, Victor Polster, Lubna Azabal et Guillaume Senez.