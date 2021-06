3 star star star star star

Un docu qui retrace les prémices du combat pour une alimentation saine.

Du café composé de sciure de bois et de cendre. Du poivre produit avec du charbon et des bouteilles de lait frelaté contenant des traces de cervelle de veau... Avant lui, aux États-Unis, il n'existait aucune réglementation...

Du café composé de sciure de bois et de cendre. Du poivre produit avec du charbon et des bouteilles de lait frelaté contenant des traces de cervelle de veau... Avant lui, aux États-Unis, il n'existait aucune réglementation. Personne ne contrôlait la nocivité de ce qu'on ingérait. Les fabricants pouvaient glisser tout ce qu'ils désiraient dans notre alimentation. En 1901, Harvey Wiley veut démontrer aux Américains qu'ils sont empoisonnés par un nombre croissant de conservateurs chimiques ajoutés en secret dans leurs assiettes. Pour ce faire, le chimiste du ministère américain de l'Agriculture fait appel à des cobayes humains. Des hommes jeunes et solides avec un bon estomac à qui il promet trois repas quotidiens gratuits et cinq dollars par mois... Ces empoisonnés volontaires, renommés Poison Squad (on vous rassure: pas un seul n'est mort), ont réveillé l'opinion publique et changé à jamais, malgré les résistances industrielles et politiques, notre façon de manger. Un docu qui retrace les prémices du combat pour une alimentation saine.