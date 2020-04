3 star star star star star

Beaucoup d'Occidentaux ont encore du mal à le comprendre, le croire, le voir ou ne serait-ce que l'imaginer. Oui, le féminisme est compatible avec l'islam. Des jeunes musulmanes luttent d'ailleurs partout dans le monde. Combattives e...

Beaucoup d'Occidentaux ont encore du mal à le comprendre, le croire, le voir ou ne serait-ce que l'imaginer. Oui, le féminisme est compatible avec l'islam. Des jeunes musulmanes luttent d'ailleurs partout dans le monde. Combattives et déterminées, elles refusent d'être enfermées dans le carcan patriarcal. Elles réclament l'égalité de genre, avec ou sans voile et ne veulent plus être surveillées par un mari, un frère, un père... L'intelligent, riche et passionnant documentaire de Nadja Frenz rencontre des femmes politiques, des enseignantes et des physiciennes (parfois les trois à la fois), des autrices, des politologues, des architectes et des danseuses. À leur manière, elles font bouger les lignes. Qu'elles militent pour une interprétation ouverte et critique des textes sacrés, interrogent les stéréotypes de genre dans l'islam ou tentent simplement de prendre toute la liberté qui leur est due. Le docu questionne notamment la vision européenne de la femme musulmane (et les discours culpabilisants) et évoque la distinction entre la religion et la tradition. Instructif et plein d'espoir...