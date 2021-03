4 star star star star star

Il a tout pour lui, ce classique du film d'action et d'aventures réunissant Philippe de Broca et Jean-Paul Belmondo.

Il a tout pour lui, ce classique du film d'action et d'aventures réunissant au milieu des années 60 un cinéaste et un interprète partageant la même énergie et le même enthousiasme. Philippe de Broca et Je...

Il a tout pour lui, ce classique du film d'action et d'aventures réunissant au milieu des années 60 un cinéaste et un interprète partageant la même énergie et le même enthousiasme. Philippe de Broca et Jean-Paul Belmondo s'étaient déjà unis pour le sémillant Cartouche, deux ans auparavant. Ils allaient se retrouver ensuite à plusieurs reprises, notamment pour un autre sommet de fantaisie en mouvement, Le Magnifique. Leur complicité nourrit un Homme de Rio puisant plus d'une fois son inspiration dans l'univers de Hergé. Des échos des aventures de Tintin enrichissent donc une intrigue où un militaire en permission se retrouve au Brésil et y porte secours à sa fiancée (Françoise Dorléac, épatante), kidnappée dans le cadre d'une chasse au trésor (des statuettes pré-colombiennes). Action trépidante, charme fou, humour et suspense s'allient pour un spectacle irrésistible.