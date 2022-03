3 star star star star star

Historiennes de la danse, chorégraphes, danseurs et danseuses racontent la street dance, l'urban dance et le hip-hop depuis une époque où danser c'est exprimer son identité et sa culture mais aussi survivre.

"Aux derniers JO, ils ont perdu la moitié de leur audience et ils cherchent définitivement des disciplines qui leur feront gagner des clics sur YouTube. Là, ils sont sûrs de leur coup." En 2024, à Paris, le breakdance deviendra discipline olympique. Les danses urbaines font remuer la planète et le phénomène n'est...

"Aux derniers JO, ils ont perdu la moitié de leur audience et ils cherchent définitivement des disciplines qui leur feront gagner des clics sur YouTube. Là, ils sont sûrs de leur coup." En 2024, à Paris, le breakdance deviendra discipline olympique. Les danses urbaines font remuer la planète et le phénomène n'est pas près de s'arrêter. Le documentaire en deux parties de Jean-Alexander Ntivyihabwa et de Jamo Franz remonte à la source pour retracer leur histoire. Dans les communautés africaines et afro-américaines d'abord. Avec ces Noirs emmenés comme esclaves qui trouvèrent une manière de communiquer en traînant les pieds entravés de façon cadencée, qui étaient obligés de danser sur le pont des bateaux pour divertir les Blancs sans trop s'abîmer... Dans les plantations aussi, où des maîtres les donnaient en spectacle et les faisaient croire bien traités... Historiennes de la danse, chorégraphes, danseurs et danseuses, le DJ Dee Nasty et le parrain de la danse hip-hop en France Gabin Nuissier (Aktuel Force) racontent la street dance, l'urban dance et le hip-hop depuis une époque où danser c'est exprimer son identité et sa culture mais aussi survivre. Ils expliquent comment, enracinés dans le terreau africain et portés par la culture populaire, ils n'ont cessé de se réinventer. De Joséphine Baker à James Brown, de Michael Jackson (qui les a emmenés du bitume sur des scènes de concert) à Beyoncé, du voguing au twerk, du Savoy Ballroom aux réseaux sociaux.