[à la télé ce soir] L'Espace, un nouveau champ de bataille

3 star star star star star

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Sérieux et tout à fait abordable, le documentaire de Véronique Préault parle géopolitique, course aux armements et combats du futur. Zoom sur l'autre guerre des étoiles...

"C'est un moment historique, un jour historique, qui reconnaît que l'espace est au centre de la sécurité nationale et de la défense de l'Amérique. La meilleure façon d'empêcher les conflits, c'est de se préparer à la ... "C'est un moment historique, un jour historique, qui reconnaît que l'espace est au centre de la sécurité nationale et de la défense de l'Amérique. La meilleure façon d'empêcher les conflits, c'est de se préparer à la victoire." Donald Trump était le premier à s'en féliciter. Le 29 août 2019, les Américains annonçaient le lancement de Spacecom, un nouveau commandement militaire destiné à assurer la domination états-unienne dans l'espace. En quelques années seulement, les satellites sont devenus indispensables. Au bon déroulement des opérations militaires mais aussi à notre vie de tous les jours. À quoi servent-ils concrètement? En quoi sont-ils synonymes de pouvoir? Est-ce que les tensions dans l'espace menacent la paix mondiale? Sérieux et tout à fait abordable sans grandes notions sur la question, le documentaire de Véronique Préault parle géopolitique, course aux armements (même s'il est très difficile de définir ce qu'est une arme là-haut) et combats du futur. Zoom sur l'autre guerre des étoiles...