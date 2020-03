4 star star star star star

Marie et Boris se retrouvent en plein processus de séparation, après quinze ans de vie commune et avec deux enfants. Mais pour le moment, ils cohabitent encore dans la maison qu'elle a achetée et que lui a rénovée. Marie aimerait que Boris s'en aille, mais il n'en a pas les moyens, et revendique certains droits nés de son travail dans la maison. C'est l'heure des comptes, et ce n'est jamais bien joli, même quand on se veut raisonnable... Bérénice Bejo et Cédric Kahn jouent remarquablement un film que Joachim Lafosse a écrit en collaboration avec Fanny Burdino, Thomas Van Zuylen et Mazarine Pingeot (écrivaine et fille naturelle de François Mitterrand). Le cinéaste belge soigne une réalisation qui tire un parti remarquable des décors et des rapports entre les habitants de cette maison qui simultanément les déchire et les maintient rassemblés. Du très bon cinéma, sur un sujet pleinement et admirablement traité.