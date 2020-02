3 star star star star star

À Bruxelles, deux équipes d'enseignants enthousiastes et dévoués sont en train de construire et de partager leur rêve: créer l'école de demain et lui redonner du sens. L'École Secondaire Plurielle Maritime à Molenbeek et le Lycée Intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles embrassent une même réflexion, orchestrée par une poignée de professeurs mitigés sur leurs expériences au sein de l'enseignement traditionnel et décidés à nourrir l'ambition d'une école à pédagogie active dans le réseau officiel, public et accessible à tous. Ce projet, qui brasse mixité sociale, bienveillance, solidarité, liberté d'expression et remise en question (relativiser et valoriser l'erreur par exemple) tend à rendre l'école plus égalitaire et émancipatrice en offrant à l'élève l'opportunité d'être l'acteur principal de son apprentissage. Ces acquis, fondamentaux, aideront les étudiants à devenir des citoyens conscients, autonomes et certainement mieux équipés à affronter et comprendre la société dans laquelle ils vivront. Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi ont maintenu un lien avec les écoliers durant toute l'année, ce qui confère à ce documentaire d'observation une sensation d'immersion, là où se tissent les relations entre professeurs et élèves confrontés ensemble tant à la réussite qu'au doute, dans une implication mutuelle baignée d'une contagieuse énergie positive.