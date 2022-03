3 star star star star star

Première coproduction danoise de HBO, cette série est un étonnant récit double, de vanité et de mélancolie, hissé par des accélérations mortifères vers une tentative désespérée de conjurer un impossible deuil.

Julie émerge des décombres de son avion monoplace qui vient de s'écraser au milieu du désert. À la fois pilote et Petit Prince de Saint-Exupéry, look butch, marcel, crâne rasé, tatouée, la jeune rescapée, qui n'a qu'un chargeur solaire et quelques bouteilles d'eau en réserve, est contrariée. Elle aurait préféré y rester. Au cours de chaque épisode de 30 minutes, cette première coproduction danoise de HBO remonte le fil des événements qui ont mené Julie à ce désir d'autodestruction. Issue de la haute bourgeoisie dorée, sa vie rythmée de stories Instagram et de shopping s'arrête le jour où ses parents et son frère sont tués dans un accident d'avion. Une autre commence: unique héritière de la fortune familiale, elle décide de la dilapider en sautant d'un vol à l'autre, d'un péril à l'autre, jusqu'à ce que mort s'en suive. Kamikaze est un étonnant récit double, de vanité et de mélancolie, hissé par des accélérations mortifères vers une tentative désespérée de conjurer un impossible deuil. Porté par la prestation magique de Marie Reuther en Julie, une écriture concise et une réalisation qui alterne des moments de fureur, de frayeur et de rêveries doucereuses, le wanderlust de Kamikaze est une course borderline sur les crêtes vertigineuses où se rejoignent l'intense souffle de vie et l'ivresse résolue de la mort.