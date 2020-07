3 star star star star star

Le documentaire de Benjamin Deceuninck et Raffaella Raschella retrace l'histoire d'amour entre Justine et Roland-Garros.

Ce n'est un secret pour personne, Justine Henin a toujours entretenu une relation particulière avec Roland-Garros. De ses sept victoires finales en Grand Chelem, la Rochefortoise en a remporté quatre à la Porte d'Auteuil. Rythmé par une longue interview de la championne et des images d'archives ertébéennes (dont les petits résumés de ses rencontres diffusés dans le JT), le documentaire de Benjamin Deceuninck et Raffaella Raschella retrace l'histoire d'amour entre Justine et Paris. Année après année. Match après match. En filigrane, l'ancienne numéro 1 mondiale (elle l'est restée 117 semaines) se dévoile. Elle revient sur son admiration pour Steffi Graf, les grands tournants de sa carrière et sa nature anxieuse. Elle décrypte Serena Williams et ses tactiques d'intimidation, évoque la concurrence bénéfique de Kim Clijsters, sa relation avec Carlos Rodríguez. Nonante minutes qui valent moins par leur forme que par les grands souvenirs qu'elles réveillent.