Oubliez le foot, rangez les canettes. Arte en ce jour de fête des pères (pour les Belges à tout le moins) célèbre la danse.

La chaîne franco-allemande propose ce dimanche un portrait du mythique chorégraphe du Lac des cygnes, le maître français du ballet russe Marius Petipa, et une célébration par le Théâtre Mariinsky de...

La chaîne franco-allemande propose ce dimanche un portrait du mythique chorégraphe du Lac des cygnes, le maître français du ballet russe Marius Petipa, et une célébration par le Théâtre Mariinsky de sa Raymonda. Elle retrace l'histoire de Julie Andrews, cette Mary Poppins issue du music-hall anglais qui a conquis Hollywood et enchanté Broadway (Julie Andrews: la mélodie d'une vie). Mais programme aussi une exploration en six épisodes de l'univers du mouvement et de la danse contemporaine en compagnie de Sylvia Camarda (Move! Dissimulation et effeuillage) et un docu sur Maurice Béjart (L'Âme de la danse)... Quoi de plus vivifiant pour couronner la journée que Billy Elliot. Ode à la tolérance, à l'acceptation de soi, à la libre expression du corps et à l'ouverture de l'esprit, le film de Stephen Daldry qui révéla Jamie Bell raconte un gamin que son père, mineur, rêve boxeur mais qui se passionne pour le ballet. Let's dance...