1940. L'armée allemande envahit la France, jetant sur les routes de l'exode de très nombreuses familles fuyant son avance. Le convoi où se trouve Paulette est mitraillé, ses parents y perdent la vie. À cinq ans, la fillette se retrouve livrée à elle-même, errant avec dans ses bras le cadavre de son chien. Elle sera recueillie par un garçon de dix ans qui l'emmène dans la ferme de ses parents... Quelques années seulement après la guerre, René Clément signe un film unique et audacieux, échappant au regard conventionnel et rassurant sur l'enfance. Du Lion d'or à Venise à l'Oscar du meilleur film étranger, les récompenses furent nombreuses pour une oeuvre à la fois forte et sensible, qui révélait la petite Brigitte Fossey. Les années n'ont pas de prise sur Jeux interdits, film dont la bande sonore contient un thème devenu célébrissime du guitariste Narciso Yepes.