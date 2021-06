4 star star star star star

La loi du silence est gravée dans le marbre sur l'île anglo-normande de Jersey, paradis fiscal sous la houlette de la couronne britannique et du secret bancaire. Mais en 2007, une affaire de sévices sexuels et de meurtres commis sur des enfants de l'orphelinat du Haut de la Garenne, géré par les pouvoirs publics, révèle une omerta généralisée. Camilla Hall retrace l'histoire de cet emballement médiatique devenu raz de marée judiciaire. Entre les témoignages de victimes, de politiques et de lanceurs d'alerte, elle décille les regards sur une "défaillance grave du gouvernement de l'île dans sa capacité à protéger sa population", dixit Stuart Syvret. Cet ancien ministre de la Santé a tenté en 2006 de rendre le scandale public. La joute qui l'oppose en pleine séance du sénat au plus haut représentant de Jersey, le Bailli Philip Bailhache, qui entend étouffer l'affaire, est une scène hallucinante. Syvret et Graham Power, ancien chef de la police, les victimes et leurs proches sont les justes de ce documentaire poignant, mené comme un bon thriller.