Il s'était fait connaître pour sa participation au formidable groupe d'humoristes des Monty Python, signant notamment et surtout les séquences animées (géniales et baroques) de leurs séries télévisées. En 1977, Terry Gilliam se lançait dans la réalisation en solo, entreprise qui allait nous valoir quelques oeuvres hautement mémorables comme le très culte Brazil, Les Aventures du Baron de Münchhausen et L'Armée des douze singes. Librement inspiré d'un poème de Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles, Jabberwocky est une fantaisie médiévale et fantastique à la fois très drôle, poétique et bizarre, où un roi nommé Bruno le Contestable promet la main de sa fille à celui qui réussira à occire le monstre terrifiant qui ravage son royaume. Quelques autres Monty Python jouent dans ce film fascinant, déjanté, d'une rare invention visuelle et comique.