Entre un Romelu Lukaku qui se morfond sur le banc de touche de Chelsea, snobé par un Tuchel qui ne sait définitivement pas s'en servir, et un Eden Hazard qui à l'heure d'écrire ces lignes n'avait plus disputé la moindre minute depuis un mois pour le compte du Real Madrid (toutes compétitions confondues), certains auraient eu besoin de temps de jeu, de rythme et de confiance. Certes, la Coupe du monde déjà si décriée au Qatar (pour des raisons tant humanitaires qu'écologiques) n'aura lieu que du 21 novembre au 18 décembre. Ce qui du coup devient une relativement bonne nouvelle. Mais comme il l'avait annoncé, le sélectionneur Roberto Martinez s'est volontairement privé de tous ses joueurs à plus de 50 capes (entendez par là participations à un bout de rencontre) pour les deux matchs amicaux qui attendent ses ouailles en Irlande et à domicile contre le Burkina Faso. Pas de Lukaku et d'Eden Hazard donc. Pas non plus de De Bruyne, de Courtois, de Mertens, de Witsel... Le technicien espagnol a décidé de faire sans ses tauliers et de passer ses troupes en revue. L'occasion de jauger ce que les Theate, Verschaeren, Faes et autre Vanzeir ont pour l'instant dans le ventre... Les Diables se retrouveront encore en juin et en septembre avant de s'envoler pour le Qatar.