Le documentaire de Rémi Delescluse lève le voile sur les coulisses d'un monde sans pitié qui met la pression sur les agriculteurs et les industriels.

En 1963, le groupe Carrefour révolutionne la distribution moderne. L'entreprise lance le premier hypermarché, un immense magasin en libre service installé à la périphérie des villes. Révolution dans le monde des courses... C'est le concept du tout sous le même toit. Les ménages découvrent la consommation de masse, les prix bon marché et les caddies... Aujourd'hui, ces grands magasins n'ont plus la cote. Associés à la déshumanisation du commerce et à la surconsommation (alors qu'on prend enfin conscience des enjeux écologiques qui y sont liés), ils voient leurs chiffres partir à la baisse et leurs marges se réduire à peau de chagrin. Alimenté par des patrons et des experts en négociation, le documentaire de Rémi Delescluse lève le voile sur les coulisses d'un monde sans pitié qui met la pression sur les agriculteurs et les industriels. Ça parle bénéfices, guerre des prix et frais de fonctionnement, plateformes de e-commerce et forcément Amazon. Car le géant du numérique entend bien contrôler la distribution de la plupart des biens dans le monde.