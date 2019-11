3 star star star star star

Devenu un phénomène de la Pop Culture des années 2000, À la croisée des mondes se devait de passer par la case série pour tenter de réveiller une audience sous méthadone depuis la fin de Game of Thrones cet été.

En 2007, À la croisée des mondes: la boussole d'or avait échoué à transposer sur les écrans de cinéma l'immense succès rencontré en librairies par la trilogie de Philip Pullman. Édité autant chez Folio pour les adultes que dans les collections jeunesse, His Dark Materials (À la croisée des mondes, donc, en français) avait pourtant réussi à réunir plusieurs générations autour de son récit fantastique aux profondes résonances philosophiques et métaphysiques. La nouvelle mouture télévisée signée BBC et HBO parvient, elle, à ...