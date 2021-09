3 star star star star star

Pour la deuxième année consécutive, la petite ville de Clisson, avec son ambiance toscane au coeur de la Loire-Atlantique a dû faire une croix sur ses têtes de mort, ses guitares en feu et ses fans tatoués. Enfin, plus ou moins.

Le Hellfest a, comme en 2020, été organisé en ligne en partenariat avec Arte Concert, a proposé du live en direct capté sur le site du plus grand festival de métal européen. Hellfest from home... Du 17 au 20 juin, il fallait sortir les gobelets collector, pousser le canapé dans un coin du salon, monter le son et éventuellement prévenir les voisins pour profiter de l'événement le plus bruyant de l'été. Assez surréaliste, Hellfest or Never résume dans un best of d'une petite heure et quart cette deuxième édition 100% numérique. Avec des bouts de concert de Shaârghot, Tagada Jones ou encore Crisix (qui s'est fait livrer sur scène des pizzas quatre fromages), mais aussi des rencontres et entretiens exclusifs. Emmenée par Metallica et déclinée sur deux week-ends, l'édition 2022 du festival affiche déjà sold out...