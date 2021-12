3 star star star star star

À cette question "Il est où le bonheur? Il est où?" posée en chanson par l'infernal Christophe Maé, on aurait tendance à apporter une réponse peu courtoise. Mais c'est peut-être bien sur Facebook, Instagram, Snapchat ou encore TikTok qu'il faudrait l'envoyer.

Sur les réseaux sociaux où tout le monde expose sa vie en direct et où on peut juger celle des autres, il est en effet de bon ton d'exposer son bonheur. Ses amours réussies, ses loisirs innombrables et ses vacances idéales... Psychanalyste, philosophe, addictologue aident à décrypter la tyrannie du bonheur affiché et les moments heureux de nos vies désormais qualifiés d'instagrammables. Ils épinglent aussi la dépendance et la dépression qui accompagnent parfois la quête d'un coeur ou d'un pouce. Zoom sur une époque où on donne à voir son intimité à tous, même à de parfaits inconnus, et où on donne plus que jamais du sens à sa vie grâce à l'approbation des autres.