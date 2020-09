Pourquoi les chansons tristes nous rendent-elles heureux? C'est la question soulevée par Gymnastique, l'émission culturelle garantie sans claquage d'Arte.

Dans le Top 10 des chansons les plus écoutées au monde se côtoient Hotel California des Eagles et Hallelujah de Leonard Cohen. Ne me quitte pas et Non, je ne regrette rien sont indétrônables en France et toute l'Europe aime se farcir La Solitudine de Laura Pausini. Pourquoi les chansons tristes nous rendent-elles heureux? C'est la question soulevée ce vendredi soir par Gymnastique, l'émission culturelle garantie sans claquage d'Arte. Nouvelle capsule pop qui se veut fraîche et dynamique (cinq minutes montre en main), le micro-magazine de la chaîne franco-allemande s'attaque à des sujets culturels variés, aime s'ouvrir à des domaines inconnus et tirer le portrait d'artistes décalés. Dans les prochaines semaines, Gymnastique se demandera pourquoi Fellini faisait réciter des chiffres et des recettes de pâtes à ses comédiens et comment des plans de métro et de RER peuvent devenir des oeuvres iconiques et prendre une dimension culturelle. Un mini-maga original et sympa.