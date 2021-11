3 star star star star star

Déforestation, surpêche, pollution, dérèglement climatique. Face à l'écocide perpétré à travers le globe par des entreprises, des multinationales, des citoyens, le crime organisé voire des États eux-mêmes, quels sont les recours réellement efficaces?

Dans le sillage de l'Affaire du Siècle, groupement de citoyens et d'ONG qui saisissent la justice à travers le monde pour mettre les États face à leurs responsabilités climatique et environnementale, ce documentaire fait le tour des initiatives qui oeuvrent à donner un statut juridique aux écosystèmes pour les mettre sous la protection de la loi. Des réserves marines d'Équateur aux rives sauvages de la Loire, des forêts primaires de Pologne ou de Roumanie aux vallées de Nouvelle-Zélande, ce tour du monde de la justice verte détaille comment juristes, activistes et scientifiques montent de solides dossiers pour déjouer les incuries politiques, les prédations vénales et industrielles. Durant une petite heure, la carte de l'émotion est laissée sous la manche au profit de la détermination, de l'expertise et de la transmission.