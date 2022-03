3 star star star star star

Dans les années 80, Gisèle Halimi est l'une des femmes les plus influentes de France. Le tracé de cette avocate pugnace, qui a revêtu la robe pour les combats les plus dignes de la seconde moitié du XXe siècle, bénéficie pour sa reconstitution de nombreux documents d'époque: interviews, photographies, reportages.

La défense de militants algériens du FLN dans les années 50, puis de Djamila Boupacha (torturée et violée en détention) lui attire bien des hostilités. Au travers du retentissant procès de Bobigny, en 1972, ainsi que de sa défense de Anne Tonglet et Araceli Castellano en 1978, sa lutte en faveur de l'IVG et contre les violences faites aux femmes a contribué à porter ces questions au centre des attentions. Tout au long d'une biographie qui la mène ensuite de l'Unesco à la fondation d'ATTAC, le documentaire n'a pas besoin de recourir à des procédés révolutionnaires pour montrer combien l'était Gisèle Halimi. Toute la puissance du propos réside dans la force et la résilience d'une femme qui a eu le courage de braver le système pour en inspirer de plus justes.