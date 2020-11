3 star star star star star

"La jeunesse est une qualité et si vous en êtes doté, c'est pour toujours", déclarait un Frank Lloyd Wright déjà plus de première jeunesse. Mort des suites d'une occlusion intestinale à 91 ans, Wright fut l'un des plus grands architectes du XXe siècle et, pour certains, le plus grand rebelle d'Amérique. Vivre avec la nature et pas contre elle... L'homme qui a plusieurs fois vécu les affres de la banqueroute était en avance sur son temps. Comme en atteste sa "Maison sur la cascade" fondue dans le paysage ou encore le musée Guggenheim, spirale blanche inversée qui s'élève entre les buildings new-yorkais. Clarté et linéarité... Wright n'a pas appliqué à sa vie sentimentale ses préceptes architecturaux. Le documentaire de Sigrid Faltin tire le portrait d'un visionnaire à l'ego surdimensionné (il dit avoir dû choisir entre arrogance honnête et humilité hypocrite). Un artiste qui aimait les femmes et l'épure nippone et a été poursuivi par les coups du sort.