Solides affiches européennes cette semaine et temps des retrouvailles.

Après s'être déplacé au Zénith Saint-Petersbourg et avant de se frotter à Dortmund (le club de Witsel, Hazard et Meunier), le FC Bruges accueille ce mercredi dans la Venise du Nord la Lazio de Jordan Lukaku pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Les Flandriens, qui avaient plutôt bien tenu le choc la saison dernière et avaient terminé troisième de leur groupe, passant l'hiver européen au chaud, sont-ils capables de réitérer l'exploit? Le tirage au sort et le calendrier ont aussi réservé de solides adversaires cette semaine à nos représentants en Europa League. L'Antwerp accueille Alderweireld et Tottenham. La Gantoise reçoit les Allemands d'Offenheim. Quant au Standard, il se rend à Lisbonne pour défier Jan Vertonghen et son nouveau club, Benfica. En route pour l'exploit?