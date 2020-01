3 star star star star star

Jen, une jeune inspectrice de la police de Dublin, enquête sur le meurtre d'une adolescente africaine aux abords d'un centre de détention pour demandeurs d'asile. Abeni et ses fils Isaiah et Oba, rescapés d'un naufrage au large de l'Italie huit ans plus tôt, attendent dans le même centre que l...

Jen, une jeune inspectrice de la police de Dublin, enquête sur le meurtre d'une adolescente africaine aux abords d'un centre de détention pour demandeurs d'asile. Abeni et ses fils Isaiah et Oba, rescapés d'un naufrage au large de l'Italie huit ans plus tôt, attendent dans le même centre que leur demande d'asile soit acceptée. Alors qu'une autre adolescente disparaît, que le directeur du centre, Wayne, semble en savoir beaucoup plus qu'il ne le prétend, les investigations vont peu à peu lever le voile sur un trafic d'êtres humains qui alimentent les réseaux prostitutionnels de l'île. Ces deux femmes, Jen et Abeni, remarquablement interprétées par Lynn Rafferty et la Française Aïssa Maïga, s'entrecroisent dans ce nouveau Far West, cette zone de non-droit au coeur d'un pays livré au capitalisme sauvage, gangrené par une criminalité protégée par les sociétés offshore, et tentent de retrouver dignité et solidarité. Mélangeant suspense et réalisme, cette minisérie sombre, passionnante et sans pathos rend compte de cette situation glauque qui suinte à nos portes: des réfugiés coincés entre des trafiquants prédateurs, une politique européenne absurde et un service public raboté qui tente de donner du sens à sa mission protectrice dans un monde crépusculaire qui s'étend au détriment des plus faibles.