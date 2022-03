3 star star star star star

Un zoom nécessaire sur la violence numérique à caractère sexuel...

En 2018, de nouvelles traductions de mots anglais en français ont été publiées au Journal officiel. Le revenge porn devenait ainsi la pornodivulgation. Pas besoin de vous faire un dessin. Elle consiste à rendre public sans consentement des photos et des vidéos censées rester privées. Soumettre, salir, h...

En 2018, de nouvelles traductions de mots anglais en français ont été publiées au Journal officiel. Le revenge porn devenait ainsi la pornodivulgation. Pas besoin de vous faire un dessin. Elle consiste à rendre public sans consentement des photos et des vidéos censées rester privées. Soumettre, salir, humilier avec des contenus intimes exposés aux yeux de tous. Punie de deux ans de prison et de 60 000 euros d'amende, la pornodivulgation est tellement courante que la police la banalise. Elle touche majoritairement les femmes: 90% des victimes, beaucoup encore mineures. Sophia, Samira et David en ont fait l'objet. Ils confient leur surprise, leur incompréhension et leur mal-être, et racontent des histoires de manipulation, de chantage, de harcèlement. L'accueil dans les bureaux de police et le parcours juridique du combattant. Avocate au barreau de Paris, directeur des opérations chez e-Enfance, reconnu d'utilité publique dans sa mission de protection des mineurs sur Internet ("ce que les jeunes veulent, ce sont des solutions, pas des leçons de morale"), et cofondatrice de Stop Fisha, collectif luttant contre le cybersexisme, éclairent de leur expérience l'inquiétant et dévastateur phénomène de société tandis que la mère de Maël raconte la tragique histoire de sa fille, qui a mis fin à ses jours suite à la publication de photos dénudées. Un zoom nécessaire sur la violence numérique à caractère sexuel...