[à la télé ce soir] En liberté!

4 star star star star star

Entre le rire et l'émotion, le burlesque et le polar à suspense, le Pierre Salvadori réussit un cocktail irrésistible de drôlerie et de charme, joué à merveille par Adèle Haenel et Pio Marmaï.

© TED PACZULA / LES FILMS PELLÉAS / FRANCE 2 CINÉMA

Yvonne (Adèle Haenel) tombe de haut quand elle découvre que son défunt mari, officier supérieur dans les forces de l'ordre, n'était pas le preux héros incorruptible dont tous chantaient les infinis mérites. Derriè... Yvonne (Adèle Haenel) tombe de haut quand elle découvre que son défunt mari, officier supérieur dans les forces de l'ordre, n'était pas le preux héros incorruptible dont tous chantaient les infinis mérites. Derrière l'image idéale, la réalité d'un fieffé ripou! Pour la jeune veuve, elle-même inspectrice de police, le choc est immense. Et insuffle en elle le désir de réparer les torts causés par son époux. Sa rencontre avec Antoine (Pio Marmaï), longuement et injustement emprisonné, aura un effet déclencheur... On retrouve dans En liberté! toute la fantaisie et la justesse humaine dont fait preuve Pierre Salvadori dans tout ce qu'il filme (des formidables Apprentis à sa toute récente participation à la série En thérapie en passant par Dans la cour). Entre le rire et l'émotion, le burlesque et le polar à suspense, le réalisateur français réussit un cocktail irrésistible de drôlerie et de charme, joué à merveille par des acteurs complices.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×