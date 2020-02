3 star star star star star

Dans la liste des séries qui ont tenté de boulotter les restes de l'héritage Lost, type l'horripilant The Manifest, Emergence est plutôt une bonne surprise. Avec, en son centre, une des actrices qu'il est toujours bon de revoir, la discrète mais prolifique Allison Tolman (Fargo, Good Girls, Castle Rock). À rebours de ces rôles candides, elle incarne Jo Evans, inspectrice en chef d'une petite bourgade côtière de Long Island qui, lors d'une intervention sur le site d'un crash d'avion, découvre une jeune fille amnésique, Piper, et décide de la prendre sous son aile. Persuadée que la survivante est traquée, Jo va enchaîner les décisions qui vont mettre sa carrière et sa propre famille en danger. Conjuguant thriller et surnaturel, mystère, mysticisme et angoisse conspirationnelle, Emergence éprouve une recette déjà vue, sans grands effets de manche, mais qui repose beaucoup sur la capacité de Tolman à nous guider dans les méandres psychiques de son personnage et le dédale d'une enquête sous très haute tension.