4 star star star star star

Trois détenus d'une prison de La Nouvelle-Orléans se font la belle et s'enfuient dans le bayou de Louisiane. C'est Roberto, dit "Bob", un Italien, qui a eu l'idée de cette évasion après avoir rejoint dans la même cellule Zack et Jack, un DJ et un proxénète à la petite semaine qui ne s'entendaient pas du tout. Les trois hommes vont voir leur relation évoluer à mesure qu'ils cheminent, avec quelques surprises à la clé... Down by Law est sans aucun doute un des meilleurs films de Jim Jarmusch (Stranger Than Paradise, Dead Man, Broken Flowers). Son humour laconique, son minimalisme, son sens des situations étranges et son humanité aussi profonde que décalée font merveille dans un noir et blanc superbe (photographie de Robby Müller, complice de Wim Wenders). Le trio d'interprètes est magnifique, avec l'inénarrable Roberto Benigni et les deux acteurs-musiciens Tom Waits et John Lurie (du groupe The Lounge Lizards).