Après Démineurs, Kathryn Bigelow opère un nouveau tour de force avec ce drame intense et prenant, nous plongeant dans les émeutes de Detroit, à l'été 1967.

Le climat était carrément insurrectionnel dans la ville où aux manifestations contre la guerre du Viêtnam s'ajoutait un lourd contexte lié à la ségrégation des Noirs. Suite à des coups de feu entendus tout près d'un camp de la Garde Nationale, les forces de l'ordre encerclent un motel d'où les tirs auraient pu provenir. Dans le huis clos tendu et violent qui va suivre, des policiers vont largement dépasser les limites assignées par la loi... Le récit spectaculaire, choquant et bouleversant d'une bavure pas ordinaire nous est fait avec le sens formel aigu qu'est celui de Bigelow. La réalisation brille mais sans jamais détourner d'un essentiel qui est de nature humaine et morale. Avec ce qui peut évoquer l'actualité brûlante aux États-Unis, mais aussi ce supplément d'universalité qui achève de faire de Detroit un grand film.