On est chez Ruben & Associés, un cabinet d'avocats pénalistes de Paris. Emmanuel Guionet et Isabelle Curet dévoilent les coulisses d'une profession et une certaine manière de l'exercer. Avec de l'humour et de la gouaille.

"Comparaître au tribunal, c'est pas un exercice de vérité. C'est pas un confessionnal, un tribunal. T'es pas là pour dire la vérité. T'es là pour prendre la vérité, voir où elle est. Puis non pas t'en arranger, mais présenter les choses sous un angle meilleur pour toi. Parce que certaines vérités dans la défense sont pas bonnes à dire." Steeve parle avec franc-parler à un de ses clients. On est chez Ruben & Associés, un cabinet d'avocats pénalistes de Paris. Emmanuel Guionet et Isabelle Curet dévoilent les coulisses d'une profession et une certaine manière de l'exercer. Avec de l'humour et de la gouaille. En jouant la carte de la proximité et en s'asseyant un peu sur les protocoles. Toutes les affaires ont été jugées, ne sont plus soumises au secret, et les plaidoiries entendues ont été rejouées par les avocats à partir de leurs notes. Défendre les montre en train de discuter librement, de se préparer dans leur bagnole ou encore de briefer leurs clients à qui on reproche un homicide involontaire, du trafic de drogue ou une tentative armée de vol de Playstation. Le grand théâtre de la justice...