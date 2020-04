3 star star star star star

Passé, présent, avenir. Religion, culture, émancipation féminine. Immigration, transmission, exclusion. Sur trois générations de femmes que l'on dit encore "issues de l'immigration", comme un sceau indélébile, ce documentaire interroge les identités multiples issues de l'Histoire, l'évolution du regard posé par la société, les valeurs et leur pérennité. Malika est arrivée d'Algérie en Belgique dans les années 70, avec un père appelé par les charbonnages. Avec sa maman et sa propre fille, dans les classes où elle anime des débats, entre Bruxelles et son village familial en Algérie, vibre ce besoin de se reconnaître en "belgitude" et d'être en lien avec ses racines. La perte de repères et d'illusions de la génération qui l'a suivie perce dans les discussions avec sa fille, les papotes entre copines sur le banc d'un parc ou à la terrasse d'un café d'Alger. Jusqu'où va le besoin d'appartenance pour ces femmes doublement assignées? Dans un style rtbéen traditionnel, la caméra suit les échanges, les silences, scrute les visages et les silences. L'Algérie est l'occasion d'images plus composées, de plans larges, réalisant cette belle ouverture sur le thème des transmissions, de la culture, de la place des femmes dans l'islam, de l'islam en Belgique, des femmes en Belgique.