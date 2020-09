L'Euro ayant été reporté à l'an prochain (si tout va bien), la Ligue des nations est en ce début septembre la première occasion de voir cette année les Diables rouges en action.

Versés dans le même groupe que l'Islande (8/9) et l'Angleterre (11/10), les Belges, qui n'ont plus joué ensemble depuis leur large victoire contre Chypre le 19 novembre...

Versés dans le même groupe que l'Islande (8/9) et l'Angleterre (11/10), les Belges, qui n'ont plus joué ensemble depuis leur large victoire contre Chypre le 19 novembre dernier, entament leur parcours au Danemark, qu'ils devaient déjà justement affronter en juin à l'Euro. Tout heureux d'apprendre que les sportifs professionnels échappent aux mesures de quarantaine en Angleterre, que De Bruyne, Alderweireld et les autres pouvaient rejoindre le groupe (une dizaine de ses joueurs évoluent quand même en Premier League), Roberto Martínez n'en a pas moins surpris en reprenant cinq Anderlechtois: Van Crombrugge (photo), Cobbaut, Verschaeren, Doku et Dimata. De quoi faire jaser et questionner dans les troquets l'influence qu'exerce sur les Diables le footballeur retraité Vincent Kompany...