Le clip de huit minutes qui annonçait la nouvelle est tiré d'un film réalisé par les deux hommes casqués les plus célèbres de l'univers après Dark Vador. Présenté à Cannes en 2006 dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs, Electroma est un road movie arty sous le brûlant soleil des États-Unis. Une quête muette de l'humain plutôt ennuyeuse qui parle de trouver sa place dans un monde qui vous rejette. Todd Rundgren, Brian Eno, Curtis Mayfield, Sébastien Tellier, Chopin... Ce qu'il y a finalement de plus sympa dans ce film futuriste sans grand intérêt, c'est la musique. Avec un clin d'oeil étrange à son histoire quand un robot marche enflammé sur I Want to Be Alone de Jackson C. Frank. Le songwriter américain a été gravement brûlé et a perdu quinze camarades de classe suite à l'explosion d'une chaudière...