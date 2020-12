3 star star star star star

La rediffusion de reportages provenant d'autres pays francophones est devenue, à la RTBF, une tendance lourde.

La maison ne manque pourtant pas de réalisateurs, journalistes, techniciens brillants, encore moins d'exemples récents et saillants pour aborder le thème du cyberharcèlement. Diffusé par Doc Shot, ce reportage, issu d'une émission phare de la Télévision Suisse Romande, Temps présent, détaille posément les multiples formes que prend le cyberharcèlement au départ de ses cibles: un journaliste sportif, une femme menacée par son ex, une youtubeuse et, plus secouant, les parents d'une ado qui s'est donné la mort après une violente campagne en ligne. Analysant les origines (sexisme, ressentiment, effet de meute) et les modes de déploiement de ces haines anonymes, concertées ou systémiques, l'enquête, hormis un passage sur la lamentable "Ligue du LOL" française, convoque l'avis d'experts et nous éclaire sur une réalité... suisse. Au risque, pour Doc Shot, de prendre trop de distance avec son sujet... et avec les compétences réelles qui peuplent les rédactions de Reyers.