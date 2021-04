3 star star star star star

Sorti le 24 septembre 1991, c'est l'une des pierres angulaires, l'un des disques fondamentaux de l'Histoire du rock.

Aux États-Unis, aussi rageur et rêche fut-il, Nevermind est devenu numéro 1 des charts devant Michael Jackson et U2. Sa pochette, un bébé à poil sous l'eau qui essaie d'attraper un billet d'un dollar ac...

Aux États-Unis, aussi rageur et rêche fut-il, Nevermind est devenu numéro 1 des charts devant Michael Jackson et U2. Sa pochette, un bébé à poil sous l'eau qui essaie d'attraper un billet d'un dollar accroché à un hameçon, est à jamais entrée dans l'imaginaire collectif. Le deuxième album studio de Nirvana a parlé à des milliers d'ados dysfonctionnels et marqué toute la génération MTV. Dave Grohl et Krist Novoselic (les complices de Kurt Cobain), Butch Vig, qui a produit le disque, Jonathan Poneman (le cofondateur de Sub Pop), Thurston Moore de Sonic Youth, Steve Diggle des Buzzcocks et le réalisateur du clip de Smells Like Teen Spirit décortiquent un disque indémodable. Le docu raconte des musiciens fans des Beatles et de Lennon (si, si), l'arrivée de Dave Grohl à la batterie après notamment Dale Crover des Melvins et Dan Peters de Mudhoney, le dépouillement de Something in the Way et l'histoire de Polly inspirée de faits réels.