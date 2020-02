Atmosphère, atmosphère... Elle sera particulière cette année lors de la 45e cérémonie des César. Vivement critiquée pour l'opacité de sa gestion et les multiples nominations de Roman Polanski à nouveau accusé...

Atmosphère, atmosphère... Elle sera particulière cette année lors de la 45e cérémonie des César. Vivement critiquée pour l'opacité de sa gestion et les multiples nominations de Roman Polanski à nouveau accusé de viol en novembre dernier, la direction de l'Académie a démissionné en bloc quinze jours avant la fête annuelle du cinéma français. Et ce après la parution dans Le Monde d'une tribune signée par quelque 400 personnalités (Omar Sy, Bertrand Tavernier, Jacques Audiard, Agnès Jaoui, Marina Foïs...). Douze fois sélectionné, J'accuse domine la liste des nominations devant Les Misérables de Ladj Ly et La Belle Époque de Nicolas Bedos. Plusieurs films belges figurent cette année parmi les nommés. Le Jeune Ahmed des frères Dardenne et Lola vers la mer de Laurent Micheli concourent tous les deux dans la catégorie Meilleur film étranger. Ce magnifique gâteau! d'Emma de Swaef et Marc James Roels est en lice pour le titre du Meilleur court métrage d'animation.