Ce film aussi maîtrisé qu'émouvant est cher au coeur des Britanniques, qui y voient une part précieuse de leur culture.

Il est aussi connu des cinéphiles internationaux pour sa place particulière dans l'Histoire du cinéma. David Lean, futur réalisateur de Lawrence d'Arabie et du Docteur Jivago, y narre avec beaucoup de sensibilité les rencontres successives et furtives de deux quadragénaires chacun marié avec enfants, n'ayant pas prévu d'éprouver l'un pour l'autre des sentiments de plus en plus forts mais ne pouvant déboucher sur un futur ensemble. Une gare joue un rôle récurrent dans ce drame romantique superbement joué par Celia Johnson et Trevor Howard, et adapté par le célèbre dramaturge Noël Coward de sa propre pièce Still Life. Les accents poignants du Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov accompagnent idéalement un film toujours aussi touchant trois quarts de siècle plus tard.