3 star star star star star

Qui est vraiment le successeur de Theresa May? Comment est-il arrivé là où il est? Et d'où lui vient son aversion pour l'Europe?

"Donald Trump du pauvre", "populiste extravagant", "faux neuneu au pouvoir", "bouffon de la reine"... On ne peut pas dire que la presse internationale se soit montrée particulièrement élogieuse lors de l'accession de Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique. Mais qui est vraiment le successeur de Theresa May? Comment est-il arrivé là où il est? Et d'où lui vient son aversion pour l'Europe? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles répond le documentaire de Walid Berrissoul. Diplômé en Histoire et en sciences politiques, le journaliste et grand reporter d'Europe 1 raconte un clan qui se rêve en dynastie politique et un excentrique narcissique aux positions élastiques qui s'affranchit des règles et y prend plaisir. Fils d'un haut fonctionnaire, grand défenseur de l'environnement et europhile convaincu qui fut l'un des premiers Anglais à rejoindre la Commission, Boris Johnson a étudié à l'école européenne (jusqu'à ce que ses parents l'envoient dans un pensionnat en Angleterre à seulement onze ans). Il a aussi été journaliste à Bruxelles, publiant mensonges sur mensonges au sujet de l'Europe avec un ton grinçant... Le paternel, la soeur et le biographe, entre autres, narrent en long, en large et en travers le principal artisan du Brexit.