4 star star star star star

Jack Terry exerce le métier d'ingénieur du son pour le cinéma. Un soir où il enregistre en extérieur, à Philadelphie, des sons destinés à la postproduction d'un film de genre à petit budget, il capture avec son micro et sur bande magnétique les bruits d'un accident... qui s'avèrera être en fait un crime aux relents politiques... John Travolta trouve un de ses tout meilleurs rôles dans le maître thriller à suspense qu'est Blow Out. Le titre renvoie bien évidemment au Blow-Up d'Antonioni, où c'était un photographe qui fixait sur pellicule, sans le savoir, la preuve d'un crime. Brian De Palma est au sommet de son art dans un film qui reçut de très bonnes critiques mais fut largement snobé par le public avant d'acquérir au fil des années le statut d'oeuvre culte. Tourné à 70% de nuit, Blow Out dégage une tension et un danger palpables. Le style s'y fait contenu, les techniques du split screen et du travelling élaboré s'y épanouissent génialement.