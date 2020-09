4 star star star star star

Le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique est plus que jamais sous le feu des projecteurs.

Alors que la course derrière le vaccin contre le Covid-19 fait rage et décuple les appétits, tandis que les États-Unis et la Chine se livrent une véritable guerre d'espionnage, le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Tous les labos recherchent ce qu'ils appellent un "blockbuster", un médicament qui soigne des maladies très répandues. Et pour en garder l'exclu, ils n'hésitent pas à mettre au point de puissantes stratégies. Commercialisation à outrance, connivences et conflits d'intérêt... Ce passionnant et inquiétant documentaire fait le tour de la question. Il revient sur quelques scandales, raconte les labos qui font grimper les prix et orientent les politiques de santé des gouvernements, mais aussi l'actionnaire devenu plus important que le malade... Immoral mais agissant en toute légalité, Martin Shkreli, incarnation des dérives et du cynisme de l'industrie pharmaceutique, a par exemple augmenté de 5000% le prix du Daraprim. Éclairant et écoeurant.