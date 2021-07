3 star star star star star

Un feel good documentaire non dénué d'humour et l'occasion d'apprendre que le cricket serait né dans les Flandres.

Shaid, le narrateur de ce documentaire, avait 14 ans quand il a embrassé les siens pour la dernière fois et a quitté les montagnes d'Afghanistan. Il est parti avec quelques souvenirs et photos sans même dire au revoir aux potes. A mis quatre mois pour arriver en France et se retrouver à Calais. Tous rêvaient d'Angleterre. Lui n'a pas ressenti le besoin de traverser la Manche. Il s'est même trouvé une nouvelle famille: le Saint-Omer Cricket Club Stars. Sacrée championne des Hauts-de-France en 2017 et 2018, l'équipe des Soccs est composée en majorité de joueurs comme lui, originaires d'Afghanistan. Coups de blues, déboires avec l'administration... Alain de Halleux suit une bande de déracinés, leurs tribulations sportives et leurs questionnements existentiels dans une petite ville trop tranquille et plutôt accueillante même si certains ont du mal avec la présence de migrants à leur porte. Un feel good documentaire non dénué d'humour et l'occasion d'apprendre que le cricket serait né dans les Flandres.