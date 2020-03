3 star star star star star

Elle a un jeu de jambes à faire pâlir d'envie Sharon Stone, aurait inspiré sa Blanche Neige à Disney et malgré sa naissance dans les années 30 faisait récemment la couverture du New Yorker pour dénoncer le harcèlement. Icône hollywoodienne immatérielle, Betty Boop a 90 ans et elle n'a pas pris une ride. Juste des couleurs... Le documentaire de Claire Duguet raconte le premier personnage féminin de dessin animé à avoir conquis un tel succès dans l'industrie du cinéma. Une héroïne qui n'a longtemps eu pour seule concurrente que Minnie, faire-valoir en détresse de Mickey. Si, aguicheuse et sensuelle, elle fut plus souvent qu'à son tour déshabillée par les animateurs des studios Fleischer, B.B. a très tôt incarné une femme moderne. Culottée, téméraire, citadine, active, new-yorkaise... De ceux qui l'accusent de plagiat (une affaire portée en justice) au code Hayes qui a boutonné son col et allongé sa robe en passant par sa grande tête et son petit torse qui rappellent les proportions d'un bébé, Betty Boop n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Poo Poo Pee Doo...