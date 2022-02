Le documentaire conçu comme un road movie part à la rencontre de ceux qui ont marqué 2021 de leurs chansons.

L'an dernier, en plein confinement, la RTBF avait été contrainte d'annuler la soirée des D6Bels Music Awards. Elle l'avait remplacée par une Belgian Music Week, déclinée sur toutes ses plateformes, et une Belgian Music Night, soirée de télévision pour mettre en lumière des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sans la moindre forme de compétition. Le service public repart sur le même principe, incluant même cette fois à la fête la musique classique et le jazz. Ce mercredi soir donc, Tipik propose Belgian Music Night. Le documentaire conçu comme un road movie part à la rencontre de ceux qui ont marqué 2021 de leurs chansons. Les sept artistes désignés par les programmateurs maison, des animateurs, programmateurs, journalistes et attachés de presse se demandent ce qu'est la musique belge francophone aujourd'hui. Qu'est-ce qui la distingue des autres? Et comment on fait son trou? De l'autre côté de la frontière linguistique, la VRT tient en même temps sa Week van de Belgische Muziek. Quel pays formidable...