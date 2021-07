4 star star star star star

Pour son deuxième long métrage, Tim Burton nous charme, nous fait rire et nous fait (un peu) peur.

Pas facile d'emménager dans une maison où sévissent les fantômes des précédents propriétaires! Pour son deuxième long métrage après Pee-Wee Big Adventure, Tim Burton nous charme, nous fait rire et nous fait (un peu) peur. Alec Baldwin et Geena Davis jouent avec un plaisir communicatif le couple de fantômes empêcheurs d'habiter tranquillement. Et la toute jeune Winona Ryder se révèle en adolescente gothique, fille des nouveaux propriétaires. Mais c'est Michael Keaton qui se taille la part du lion dans le rôle de Beetlejuice (Bételgeuse en prononciation libre et facétieuse)! Le futur interprète de Batman pour Burton se déchaîne dans le rôle du démon "bio-exorciste" invoqué pour effrayer les intrus de la maisonnée. C'est David Geffen qui, non content de faire lire le script de Michael McDowell au cinéaste, lui conseilla d'auditionner Keaton pour ce personnage hors-norme. La réussite est spectaculaire!