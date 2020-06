3 star star star star star

Raoul Walsh fut l'un des grands du cinéma hollywoodien des années 30 aux années 50, et particulièrement dans ce genre ultra populaire que fut le western. S'il n'a pas le niveau supérieur de La Charge fantastique, La Fille du désert ou La Vallée de la peur, Bataille sans merci (Gun Fury) offre assurément un spectacle goûteux. Tourné en Technicolor superbe et... en 3D alors à la mode (les effets de relief sont perceptibles même sans le procédé), l'histoire se déroule en Arizona, quelques années après la fin de la guerre de Sécession. Une jeune femme (Donna Reed) arrive en diligence pour rejoindre l'homme qu'elle aime (Rock Hudson) et partir avec lui pour la Californie où ils vivront dans un ranch. Des hors-la-loi, anciens combattants sudistes, viendront compliquer les choses. De quoi tester le voeu du fiancé, lui-même ancien confédéré, de ne plus porter d'arme et de ne plus se battre... Dans de beaux paysages sauvages, un film de genre qui captive et divertit.