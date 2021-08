4 star star star star star

Une comédie parodique menée avec art et efficacité par les surdoués frères Coen.

À Hollywood, au début des années 50, le producteur Eddie Mannix (Josh Brolin) s'attache à surveiller les vedettes de son studio, évitant que leurs écarts de comportement soient découverts et publiés dans la presse avec un scandale à la clé. Au moment où une offre intéressante lui vient d'une autre compagnie (dans l'aviation), notre homme va devoir régler une affaire potentiellement très gênante. Y interviendront une jeune actrice enceinte (Scarlett Johansson) et un acteur vedette (George Clooney) que des communistes droguent et enlèvent pour demander une rançon... et le rallier à leur cause. Le tout sous la menace de chroniqueuses redoutables (deux soeurs jouées par Tilda Swinton)... Une distribution de grande classe anime cette comédie parodique menée avec art et efficacité par les surdoués frères Coen. Lesquels brillent follement dans la farce à résonances intellectuelles. Leur satire affectueuse du monde du cinéma est un bonheur à regarder.