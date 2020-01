3 star star star star star

Attention les yeux! Cette adaptation du roman graphique The Coldest City propose un spectacle d'une grande violence, mêlée de scènes hautement sexy. Les amateurs de sensations fortes et de cinéma de genre bien barré ne bouderont pas leur plaisir devant le film de David Leitch (le réalisateur américain de John Wick et Deadpool 2). Cocktail d'espionnage et d'action pure, il met en scène une agente secrète n'ayant pas froid aux yeux et capable de damer le pion aux plus rudes de ses collègues mâles. Charlize Theron est une fois de plus formidable et surprenante dans ce rôle très physique, pour lequel l'ex-cascadeur Leitch lui impose des combats stupéfiants de brutalité. L'humour décalé, très noir, de l'ensemble achève de faire d'Atomic Blonde un film intéressant dans sa radicalité joueuse.