Dans la zone Asie-Pacifique, qui réunit la majorité de la richesse mondiale, la Chine et les États-Unis se disputent la première place du hit-parade des puissances.

L'affrontement est inévitable et ce déterminisme historique ne veut laisser la place qu'à une seule question: quand? Diplomatie, stratégie militaire, revanche géopolitique et économique: entre l'Oncle Sam installé depuis 1945 et la dictature chinoise bien décidée à jouer des coudes, la tension monte. Efficace quand il nous explique pourquoi la Chine s'impose sans grands égards envers ses riverains, ce documentaire échoue un peu à nous éclairer sur le "comment". De l'entrée saisissante de frégates chinoises dans le port de Sydney au chapelet d'installations portuaires sur la carte mondiale, ni les "spécialistes de la Chine" ni les diplomates ou stratégistes ne s'embarrassent de l'Histoire ou des accords économiques pour nous expliquer comment les deux parties se sont imposées historiquement en sapant les règles du droit international.